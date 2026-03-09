伊勢崎オートの「第４７回東京スポーツ杯」が９日、開幕した。３８期の佐々木光輝（２０＝伊勢崎）は前検、「夜の方が動くけど、昼間は進みが悪くなるので合わせないと…」と話し、昼の時間帯の仕上げに不安があった。だが、初日９Ｒは２周回で先頭に立つ速攻劇で１着、不安を一蹴した。「ヘッド周りの調整をしたら回転の上がりが良くなったし、良かったですね。コーナーもスムーズでした。ある程度、納得いく感じです」と調