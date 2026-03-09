ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、奇跡の大逆転により金メダルを獲得した?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝ともに木下グループ）組が、韓国でもフィーバーを巻き起こしている。韓国放送局「ＳＰＯＴＶニュース」は「ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで劇的な金メダルを獲得し、日本の英雄に浮上した三浦、木原組に向けられた大衆の関心がリンク外でも熱い」と指摘する。「日