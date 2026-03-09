大相撲春場所２日目（９日、大阪府立体育会館）、綱取りに挑む大関安青錦（２１＝安治川）が幕内義ノ富士（２４＝伊勢ヶ浜）に寄り倒されて完敗。過去１勝２敗と苦戦している相手に、今場所初黒星を喫した。取組後は「相撲内容はそんなに悪くないと思う。もう少し先に攻めれば良かった」と冷静に自己分析。３日目以降へ向けて「明日からまたいつも通りやりたい。どんどん自分らしさを生かせたらと思っています」と気持ちを切り