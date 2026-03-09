かっぱ寿司は、3月12日より、「新発想!かっぱ軍艦」シリーズから、「いくら甘えびマヨ かっぱ軍艦」と「海鮮たたきザク旨ラー油 かっぱ軍艦」の販売を開始する。春の食卓を彩る、進化した2つの「かっぱ軍艦」春は、ご家族やご友人との集まりが増える季節。そんなシーンをより華やかに彩る新作2品が登場する。いくら甘えびマヨ かっぱ軍艦「いくら甘えびマヨ かっぱ軍艦」(二貫290円〜)は、口に入れた瞬間、いくらのぷちぷちと弾け