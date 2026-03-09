自転車で酒気帯び運転した男性が、岐阜県内では初めての自動車の免停処分です。警察によりますと、岐阜市の70代の男性は去年11月の夜、自転車を運転中に警察官に職務質問され、呼気から基準を超えるアルコールが検知されました。これを受け、警察は車の運転でも危険を生じさせる行為と判断し、岐阜県では初めて30日間の運転免許の停止の処分としました。おととし11月の道路交通法改正で、自転車の酒気帯び運転の罰則