日本記念日協会は「サンキュー」の語呂合わせから、3月9日を「感謝の日」としています。前日に合格発表が行われた九州大学で、感謝の思いを聞きました。 九州大学では8日、前期日程の合格発表が行われました。合格者の受験番号が張り出されると。 ■在校生「おめでとう～！」自分の番号を見つけた受験生は、家族や友人らと抱き合ったり、掲示板の前で写真を撮ったりして、喜びを爆発させていました。■受験生「