10日の天気予報 10日(火)は最高気温が9度前後と平年より下がり、岡山県は2月上旬並み、香川県は2月中旬並みとなりそうです。 岡山・香川ともに朝は雲が多くなりそうですが、日中は広い範囲で日差しが届きそうです。また、岡山県を中心に風が強く、花粉も飛びやすくなりそうです。花粉対策を行うようにしてください。 この先1週間の天気をみると、13日(金)は香川県を中心に一時的に雲が多くなり、天気が崩れそうで