東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の10日の天気をお伝えします。9日は雲の多い空模様となり、日差しが少ない一日でした。朝は内陸部を中心に冷え込み、最低気温が0℃となった所もありました。日中の最高気温は13℃前後で、一日の気温差が大きくなりました。これからの天気です。10日も朝から雲が広がりますが、昼ごろには晴れ間が戻るでしょう。洗濯物は外に干せますが、花粉の飛散が多いので外干しは