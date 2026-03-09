３月ユーロ圏投資家信頼感はマイナス３．１（前回プラス４．２、予想マイナス３．０） センティックス調査の３月ユーロ圏投資家信頼感はマイナス３．１（前回プラス４．２、予想マイナス３．０）と予想をやや下回った。 米国・イスラエルによるイラン戦争の影響でエネルギーインフラや世界の海上輸送が打撃を受けたことが影響した。原油やＬＮＧの供給不安がインフレを招くことから、ＥＣＢの年内利上げ