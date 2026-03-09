ＮＹ原油先物１００ドル台割れ、為替はドル安に反応＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ＮＹ原油先物が一時96.25ドルまで急反落した。これに反応してドル相場はドル安に傾いている。ドル円は158.20付近へと軟化、ユーロドルは1.1573付近に本日の高値を更新。ポンドドルは1.3360付近まで一時反発した。 USD/JPY158.37EUR/USD1.1554GBP/USD1.3340