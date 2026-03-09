KEFは、長野県上田市のオーディオコアにて、フロアスタンド型スピーカー「BLADE Two Meta」の試聴会「KEF BLADE 試聴会 in 上田」を、3月14日～15日に開催する。イベント後半ではサブウーファー「KC62/KC92」も体験可能。 開催時間は14日は10時30分～、14時～の2回。15日は10時30分～の1回。会場住所は長野県上田市常田3-2-17。 なお、試聴会は初日午前中が一番来