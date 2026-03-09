ロックバンド「サカナクション」のボーカル・ギター担当の山口一郎が、４月からニッポン放送「オールナイトニッポン（ＡＮＮ）」（火曜・深夜１時）の新パーソナリティーを務めることが９日、同局から発表された。シンガー・ソングライターで俳優の星野源の後任となる。サカナクションは２００７年にメジャーデビュー。２０１３年に紅白歌合戦に初出場。２２年７月、体調が回復しない状態が続いていた山口が、うつ病の発症で一