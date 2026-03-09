俳優の吉永小百合さんが映画館のない島に映画を届けました。島の子どもたちの太鼓で大歓迎を受けた吉永小百合さん。五島列島の椿に関する事業を応援する吉永さんが、長崎県の新上五島町での特別上映会に登場しました。吉永小百合さん：きょうはこの新上五島町で、私の一番新しい映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」を上映してくださるということで、大変うれしく思っております。映画は、登山家の田部井淳子さんの半生を描いた