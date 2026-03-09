JR東日本によりますと、9日午後4時半頃、東海道線の品川駅と川崎駅の間で起きた人身事故の影響で、運転を見合わせていた東海道線と京浜東北線は午後6時45分頃、運転を再開しました。ただ、運転再開しても列車の運休や遅れが発生しダイヤは大幅に乱れていますので最新の運行情報にご注意ください。