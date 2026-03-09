ボートレース平和島の「にっぽん未来プロジェクト競走in平和島」が9日に開幕した。初日、最も動きが光っていたのが杉村賢也（35＝東京）だ。3号艇の前半3Rは外の中村桃佳、藤田康生と並ぶコンマ09のトップスタートを決め、センター一撃を決めた杉村。「いいですね。行き足がいいですし、そこからポンポンポンと前に行きます。後半に向けては微調整くらい」と確かな手応えを得ていた。2号艇の後半11Rもイン宇佐見淳と並ぶコンマ