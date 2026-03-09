【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】８日にプエルトリコと米国で行われた「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」１次ラウンドで、Ａ組のキューバ、Ｂ組のイタリアとメキシコ、Ｄ組のドミニカ共和国が、それぞれ開幕２連勝を飾った。イタリア７―４英国イタリアは三回、フィッシャーらの２者連続本塁打で追いつき、四回にフィッシャーが勝ち越し打。英国は２失策と乱れ、３連敗。イタリアを２連勝に導いた立