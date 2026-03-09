のり弁1個が、何と1500円！一方で、ボリューム満点で300円以下の弁当も。弁当業界で価格戦略の二極化が進んでいます。帝国データバンクによりますと2025年、弁当店の倒産は55件と、前年の数を上回り2年連続で過去最多に。原材料費や人件費の高騰で中小弁当店の倒産が相次いでいるといいます。そうした中、スーパーマーケットは驚きの格安弁当を提供しているのです。2025年に都内に初出店した「トライアル西友」が手掛けるロースカ