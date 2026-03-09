自民党役員会に臨む高市首相＝9日午後、国会高市早苗首相は9日の自民党役員会で、東日本大震災の発生から15年となる11日に福島県を訪れ、県主催の追悼式に出席すると表明した。「被災地の方々がさまざまな課題に直面している現実を心に刻み、復興に全力で取り組む」と述べた。鈴木俊一幹事長が記者会見で明らかにした。