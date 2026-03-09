中国全人代の全体会議に臨む習近平国家主席（中央）＝9日、北京の人民大会堂（共同）【北京共同】中国の趙楽際・全国人民代表大会（全人代）常務委員長は9日、全人代の全体会議で「反越境腐敗法」の年内制定を目指す考えを表明し、国境を越えた汚職を取り締まる方針を示した。習近平指導部が推進する「反腐敗闘争」の徹底を図り、汚職摘発の対象範囲を拡大する狙いがあるとみられる。最高人民法院（最高裁）トップの張軍院長は