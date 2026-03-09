気象庁は9日、2024年1月1日に発生した能登半島地震で、地震が多かった同年2月8日までに震度1以上を観測した回数を精査した結果、1932回だったと発表した。短時間で多数の地震が起きた場合は切り分けが難しく、確定までに時間がかかった。気象庁によると、最大震度ごとの内訳は1が1193回、2が491回など。7は1回、6弱は2回、5強は8回だった。気象庁は、マグニチュード（M）3.5以上の回数の推移を見ると、同様に陸のプレート内