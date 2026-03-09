ボートレース江戸川の「第25回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯」は9日に予選3日目が終了。10日、最終日の12Rで行われる優勝戦出場メンバーが決定した。（今節は4日間の得点率制）大場恒季（25＝愛知）は9Rで3コースから握って回ったが、インから押し切った松尾祭には届かず2着。それでも、予選は5戦1勝ながら2着4本のオール2連対で優勝戦進出を決めた。江戸川は今節が6回目の参戦で初めての優勝戦進出。「乗れて良かった