将棋の第７５期王将戦七番勝負第５局が８、９日、栃木県大田原市で行われ、王将を保持する藤井聡太竜王（２３）が挑戦者の永瀬拓矢九段（３３）に８８手で勝ち、シリーズ２勝３敗とした。第６局は１８、１９日に名古屋市で行われる。カド番をしのいだ藤井竜王は終局後、「依然として苦しい状況なので、また次も目の前の一局に集中して頑張りたい」と話した。