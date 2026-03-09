アメリカとイスラエルがイランを攻撃し、現在も双方の応酬が続いています。急激に悪化する中東情勢の影響は、週明けの日本経済にも衝撃をもたらしました。日経平均株価が一時4200円を超えて急落。終値も2892円安と史上3番目の下げ幅です。背景にあるのは急激な原油高。国際取引の指標となる先物価格は、1バレル＝90ドル台から一時119ドル台まで上昇しました。都内のガソリンスタンドでは9日、仕入れ値の上昇を受けて、レギュラーを