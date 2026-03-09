3月9日、B1東地区の宇都宮ブレックスは、8日の『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』第24節の佐賀バルーナーズ戦GAME2で、D.J・ニュービルのBリーグ個人通算3ポイント成功数が900本に到達したことを発表した。 この試合まで個人通算で898本の3ポイントを成功させていたニュービルは、第1クォーターに1本成功させる。そして、接戦の第2クォーター