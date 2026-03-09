香川県警は、酒を飲んで電動キックボードと自転車を運転したとして、2人に対して、それぞれ6か月以内の運転免許停止の行政処分を行いました。酒気帯びの罰則が強化されたおととし11月以降、香川県では初めてです。 行政処分を受けたのは、それぞれ高松市に住む40代の女性と50代の男性です。警察によりますと、女性は昨年10月、酒を飲んで電動キックボードを運転し、車道を走る設定で歩道を走行したなどとして道路交通