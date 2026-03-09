千葉ロッテマリーンズの石川柊太（34）が3月8日、自身のXを更新し、同僚の種市篤暉（27）について投稿した。侍ジャパンの一員として見せた種市の投球に、あらためて注目が集まっている。 【画像】デコピンが破壊力抜群の“絶望顔”を披露！大谷翔平作の絵本の先行公開に「可愛すぎて胸が潰れそう」 石川が反応したのは、Netflix JAPAN | World Baseball Classic公式Xが公開した種市の投球シーンだった。