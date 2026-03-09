■東北の頂点を決める戦い2月28日から3月1日にかけて、兵庫県明石市の兵庫フットボールセンター明石で行われた『JA全農杯全国小学生選抜サッカーIN関西』。滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県から予選を突破した16チームが集結し、ファイナリスト2チームに与えられる全国大会（JA全農杯全国小学生選抜サッカー決勝大会）の出場権をかけて熱戦を繰り広げた。試合のレギュレーションは8人制で、12分×3ピリオド