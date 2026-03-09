激しい競り合いだった。現地３月９日にオーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第３節で、北朝鮮と中国が対戦している。共に２連勝同士の対戦。開始３分には、ルーズボールの競り合いで、北朝鮮のMFキム・ソンギョンの足裏が、中国のFWシャオ・ジーキンの右膝に入ってしまう。レッドカードの対象か。VARが介入し、オンフィールドレビューの末、主審はキム・ソンギョンにイエローカードを提示し