○セキュア [東証Ｇ] リコージャパンを割当先とする56万7000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は1692円。 ○シークス [東証Ｐ] 既存株主による439万2000株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限65万8800株の売り出しを実施する。売出価格は3月16日から18日までの期間に決定される。 [2026年3月9日] 株探ニュース