9日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比590円高の5万3190円と急騰。日経平均株価の現物終値5万2728.72円に対しては461.28円高。出来高は9349枚となっている。 TOPIX先物期近は3589ポイントと前日比29ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.16ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53190