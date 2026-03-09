◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)卓球の『WTTチャンピオンズ 重慶(中国)』が10日から開催。女子シングルスは初戦から日本人対決も組まれています。日本勢では、張本美和選手(木下グループ)、橋本帆乃香選手(デンソーポラリス)、大藤沙月選手(ミキハウス)、長粼美柚選手(木下アビエル神奈川)の4人が参戦。1回戦から張本選手と長粼選手が対戦します。両者は1月の全日本卓球選手権の準々決勝でも対戦し、