タレントの新山千春さんが、自身のインスタグラムを更新。長年愛用してきた愛車から新しい車両に乗り換えたことを報告しました。 【写真を見る】【 新山千春 】20年愛用したジープから「再再販ランクル70」へ乗り換え報告「レトロでロマンが詰まってる」新山さんは「娘が生まれた時から約20年程乗り続けてきた愛車のjeep（ジープ）から新しく納車したのはこちらの再再販ランクル70です！」と写真を添えて紹介しました。