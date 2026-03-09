安青錦（右）が寄り倒しで義ノ富士に敗れる＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所2日目（9日・エディオンアリーナ大阪）3場所連続優勝、横綱昇進が懸かる大関安青錦は平幕義ノ富士に寄り倒され、初黒星を喫した。両横綱は3場所ぶりの優勝を狙う大の里が新小結熱海富士の寄りに屈して2連敗。横綱初制覇を目指す豊昇龍は若隆景を送り出して2連勝とした。大関琴桜は小結若元春を押し出して2連勝。若元春は2連敗となった。関脇勢は