サッカー元スペイン代表のシャビ・エルナンデス氏がジョアン・ラポルタ会長に反響−。アルゼンチン代表のＦＷリオネル・メッシ（インテル・マイアミ、米）が出身クラブに戻ることが事実上決まっていたが、破談としたのはラポルタ会長だったとした。スペインの全国紙ラ・ヴァングアルディアとのインタビューで話した。シャビ氏は自身がバルセロナの監督を務めていた２０２３年１月当時について「レオの復帰は決まっていた。（ア