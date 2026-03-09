2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、ロッテの先発陣について言及した。齊藤氏は「ジャクソンでしょう、石垣が入ったでしょう。他の投手陣にものすごくやらなきゃいけない気持ちが出ていると思いますよ」と分析した。ロッテの先発陣は5年連続規定投球回到達中の小島和哉、WBC日本代表に選出された種市篤暉を中心に、今季から加入したジャクソン、若手の田中晴也、木村優人、ベテ