ÇÐÍ¥¤ÎÈª²ê°é¡õ»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢4·î´ü¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆü10¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¥é¡¼¡Ù(Ëè½µÆüÍË22:15¡Á)¤ÎÄÉ²Ã¥­¥ã¥¹¥È¤¬9Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¥é¡¼¡ÙÆ±ºî¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤2¿Í¤¬¡¢ºá¤ÈÍ§¾ð¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤­¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤²á¤Á¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£¤È¤¢¤ë½÷À­¤ò»à¤Ê¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥æ¥á(Èª)¤ÈÀ¸¤­¤ë°ÕÍß¤ò¼º¤Ã¤¿¤½¤Î½÷À­¤ÎÌ¼¡¦Ì¤±û(»ÖÅÄ)¤¬