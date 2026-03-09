男子で中田璃士が連覇、女子の島田麻央は4連覇エストニア・タリンで4〜7日に行われたフィギュアスケート世界ジュニア選手権で、日本勢が躍動した。男子は中田璃士（りお）が連覇を達成し、女子の島田麻央は史上初の4連覇。感動を呼んだミラノ・コルティナ五輪から約1か月、2人の所属先に注目が集まっている。ジュニアの大舞台でも、日本勢が圧倒的な存在感を見せつけた。男子の中田が連覇、女子の島田は4連覇。2年続けてアベッ