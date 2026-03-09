第1回、第3回WBCでは韓国代表コーチ「投手陣は失投を減らさなければ」第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組は、日本が真っ先に1位通過を決めたが、2位の椅子をめぐり韓国、オーストラリア、チャイニーズ・タイペイが、つばぜり合いを展開している。韓国のリュ・ジヒョン監督は、9日のオーストラリアとの試合前に「今大会の東京ドームは、これまでより飛距離が出ている気がする」と、ここまでの3試合で