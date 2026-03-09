フワフワの毛に覆われている猫ちゃんたち。しかし、お風呂に入れたら想像以上にスリムだった…という経験をした人も多いのではないでしょうか？そんな猫ちゃんたちのイメージを一変する光景が、再生回数7000回を突破して話題となっています。 お風呂に入った猫ちゃんの姿と、乾かしたあとの姿を見た人からは、「誰？ってくらい違いますね」「濡らすと変身するの可愛い♡」と驚きの声が寄せられることとなりました。