テレビ朝日の紀真耶（きの・まや）アナウンサー(33）が8日、自身のインスタグラムを更新。髪を切ったことを報告した。 【写真】セミロング→ボブスッキリしてこちらもお似合いですね 「髪を切りました！」と投稿。「産まれたてを除いて肩より短くなったのは人生初」とショートヘアの写真を掲載し、「人生初記念に投稿しちゃいます！」とつづった。 フォロワーからは「お似合いです」、「美人さん」、