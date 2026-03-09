2026年第1四半期中に実装される予定だったChatGPTの「アダルトモード」について、サービス開始が延期されたことが分かりました。Liz Reid on where Google Search ends and Gemini beginshttps://sources.news/p/liz-reid-google-search-gemini-interviewChatGPT "adult mode" and erotica delayed, OpenAI sayshttps://www.axios.com/2026/03/06/openai-delays-chatgpt-adult-mode独立系ジャーナリストのアレックス・ヒース氏は、