シンガーソングライターの山本彩が8日、自身のXを更新。東京ドームで行われた「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」日本対オーストラリア戦を観戦したことを報告した。【写真】WBCを東京ドームで観戦する山本彩この日までに、日本代表は1次ラウンドで3連勝を記録し、POOL Cの1位通過を決めた。侍ジャパンの快進撃に会場は大きな盛り上がりを見せた。山本は東京ドームの客席で応援タオルを掲げる写真などを投稿し、「1位通過！！！