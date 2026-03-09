女優の大原優乃が8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。療養を経て活動を再開した姿を公開した。【写真】大原優乃、ジムで元気な姿大原はトレーニングジムで撮影した自撮り写真を投稿。「今日のメニューは、ほぼストレッチのみ。@estretch.gym さんに、サポートしていただき心強いです」とつづり、体を動かしながら体調を整えている様子を伝えた。大原をめぐっては2月、出演していた舞台『熱海殺人事件 ラストメ