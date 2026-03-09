見上愛と上坂樹里がダブルヒロイン務める3月30日スタートの連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）の試写会見が9日に行われ、見上、上坂、脚本・吉澤智子が登壇。放送開始を控え、思いを語った。【写真】見上愛「見逃さずに見ていただけたら」上坂樹里「半年間ぜひ楽しみにしていただけたら」とメッセージ本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知ら