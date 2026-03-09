VTuber事務所「ホロライブ」の公式エックスが、9日に更新。所属タレントの虎金妃笑虎さんが適応障害で活動休止することを発表した。【写真】虎金妃笑虎さんが適応障害で活動休止に笑虎さんは、音楽アーティストVTuberグループ「FLOW GLOW（フロウ グロウ）」のメンバーで、2024年11月にデビュー。グループ内では“お笑い”を担当している。公式エックスは今回の投稿で「hololive DEV_IS所属FLOW GLOWメンバー『虎金妃笑虎』