◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）新たな相棒とともに、さらなる高みへ。ジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は２月の京都記念で、２４年の京都新聞杯以来となる、重賞２勝目を挙げた。２番手追走から抜け出して、後続を完封する強い競馬だった。武英調教師は「１回使って金鯱賞へというイメージでしたが、思っていた以上によく走ってくれ