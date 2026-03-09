2021年に高知で上演した土佐和紙をテーマにした舞台が、2026年3月東京で再演されます。芸術の分野から土佐和紙の魅力を発信する思いを取材しました。ことば、音楽、そして全身で表現する舞台芸術。テーマは『土佐和紙』です。2026年3月8日、高知市の蛸蔵で行われた舞台「いとなむ」。もともとは2021年に高知で上演された作品で、今回5年ぶりに東京での再演が決まりました。その上演に先駆けて、音楽や照明を簡素化した