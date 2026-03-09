船橋競馬所属の張田昂（はりた・あきら）騎手（３８）＝千葉県騎手会＝は９日の船橋競馬１日目、第５Ｒ「３歳〈２〉〈３〉」（ダート１２００メートル、１０頭立て）で、単勝６番人気のキャプテンデューク（牡、矢内博厩舎、父キャプテンキング）に騎乗して１着となり、２０１３年６月１７日の初騎乗以来、８７２３戦目で地方競馬通算９００勝を達成した。カジノフォンテンとのコンビで２１年川崎記念、かしわ記念と２つのＪｐ