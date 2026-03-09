ニッポン放送の「オールナイトニッポン」２０２６年度ラインアップ発表会が９日に都内で行われ、「オールナイトニッポン０（ＺＥＲＯ）」（火曜・深夜３時）の新パーソナリティーを、元日向坂４６の松田好花が務めることが発表された。歌手・あのの後任となる。同枠は、２０２３年４月から「あののオールナイトニッポン０（ＺＥＲＯ）」がレギュラー放送されていた。あのは、自身のＳＮＳなどで「自ら手放すのは苦渋の決断だっ