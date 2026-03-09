『ぴえろ魔法少女シリーズ』の新作テレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』が、TOKYO MXなどで4月5日より分割2クールで放送されることが決定した。あわせてメインPV第2弾とED主題歌アーティスト、追加キャストも発表された。【動画】新キャラ登場！公開された『魔法の姉妹ルルットリリィ』PVPVでは今回解禁となるエンディング主題歌にのせて、リリィのライブシーンをはじめとした新規映像も見ることができる。エンディング主